Capsula radioactivă lipsă a fost găsită în Australia Autoritațile australiene au gasit miercuri capsula radioactiva mai mica decat o moneda care a fost pierduta in vastul Outback din Australia, dupa o cautare de aproape o saptamana, care a implicat aproximativ 100 de persoane de-a lungul unei porțiuni de autostrada de 870 de mile, au spus oficialii, potrivit Reuters. Cautarea se aseamana cu proverbialul „ac intr-un car de fan”. O capsula radioactiva minuscula mai mica decat o moneda pierduta in vastul Outback australian a fost gasita, au declarat autoritațile miercuri (1 februarie). Iata-l pe ministrul serviciilor de urgența din Australia de Vest,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

