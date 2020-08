Stiri pe aceeasi tema

- Doi astronauti de la NASA care au ajuns la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) folosind noua capsula Crew Dragon fabricata de compania privata SpaceX urmeaza sa revina pe Terra duminica, dupa un voiaj in spatiu de peste doua luni, ce a marcat prima misiune cu echipaj uman lansata de NASA…

- In cele 19 ore, cat a durat drumul lor intre Pamant și Stația Spațiala Internaționala, astronauții americani trimiși in misiunea NASA-SpaceX, Bob Behnken (49 de ani) și Doug Hurley (53 de ani), au oferit lumii un tur unic, in direct, al bordului vehiculului spațial Crew Dragon.

Cei doi astronauti americani de la bordul navetei Crew Dragon au ajuns, duminica, la capatul unui zbor de 18 ore, la Statia Spatiala Internationala. Capsula la bordul careia se afla…

- Capsula Crew Dragon cu cei doi astronauți la bord, Bob Behnken și Doug Hurley, a fost plasata pe orbita. Andocarea la Stația Spațiala Internaționala a capsulei este prevazuta pentru duminica, in jurul orei 17:30, ora Moldovei, scrie digi24.ro.

- NASA și SpaceX au lansat cu succes, sambata, capsula Crew Dragon spre Stația Spațiala Internaționala. Este primul zbor spațial de pe teritoriului SUA din ultimii 10 ani și primul realizat vreodata de o companie privata. Capsula Crew Dragon a fost lansata sambata spre Statia Spatiala Internationala de…

- SpaceX și NASA se pregatesc sambata de a doua incercare de lansare a unei misiuni istorice: pentru prima oara, racheta Falcon 9 va trimite o capsula Crew Dragon cu echipaj uman pana la Stația Spațiala Internaționala.

- Miercuri, 27 mai, o racheta Falcon 9 construita de SpaceX urmeaza sa decoleze de la Centrul Spatial Kennedy, din Florida, trimitandu-i pe astronautii NASA Bob Behnken si Doug Hurley spre Statia Spatiala Internationala (ISS) la bordul unei capsule Crew Dragon aflata la primul zbor de incercare cu…

- Astronautii NASA Doug Hurley si Bob Behnken vor porni miercuri, in prima misiune de pe teritoriu american in noua ani, spre Statia Spatiala Internationala potrivit news.ro.In aceasta misiune, cei doi, care au incheiat ultimele probe, vor ajunge pe orbita intr-o racheta SpaceX Falcon si o capsula…