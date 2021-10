Stiri pe aceeasi tema

- Actorul William Shatner va zbura in spatiu, miercuri, la aproximativ 55 de ani de la prima sa aparitie in rolul capitanului Kirk din serialul stiintifico-fantastic de televiziune „Star Trek”, potrivit www.theguardian.com . Shatner, in varsta de 90 de ani, va cuteza sa ajunga acolo unde doar alti cativa…

- William Shatner, actorul care l-a jucat pe capitanul James T Kirk în Star Trek a confirmat ca va merge în spațiu luna aceasta în a doua lansare a companiei Blue Origin a lui Jeff Bezos, scrie The Guardian. Shatner, în vârsta de 90 de ani, va decola din Texas pe…

- Miliardarul Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a calatorit marți pana la limita spațiului, intr-o plimbare supersonica de 11 minute, la bordul sistemului de rachete și capsule dezvoltat de compania sa, Blue Origin. In scurta lor calatorie, Bezos și cei trei insoțitori ai sai au experimentat pentru…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon si Blue Origin, fratele sau, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk si studentul olandez Oliver Daemen au format primul echipaj uman al New Shepard care a pornit marti, la ora Romaniei 16:12, spre orbita. Nava construita de Blue Origin nu a fost pilotata…

- Jeff Bezos, fratele sau, Mark, Wally Funk, in varsta de 82 de ani, dar și Oliver Daemen, in varsta de 18 ani, au revenit cu bine pe Pamant, dupa o calatorie care a durat aproximativ 10 minute.

