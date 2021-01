Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile Tesla Inc au crescut cu 5,6% vineri, majorând capitalizarea de piața a producatorului de mașini electrice la peste 800 de miliarde de dolari pentru prima data, anunța Reuters. Evoluția acțiunilor Tesla l-a ajutat pe directorul executiv Elon Musk sa-l depașeasca pe Jeff Bezos, fondatorul…

- Acțiunile producatorilor de mașini electrice și ale producatorilor de energie din surse curate au crescut puternic dupa confirmarea lui Joe Biden ca președinte al Statelor Unite. Investitorii se așteapta ca acesta sa incurajeze sectorul prin masuri financiare.Acțiunile Tesla au crescut cu aproape 8%…

- Actiunile Tesla au urcat joi pe Bursa de pe Wall Street la un nivel record, capitalizarea de piata a producatorului de vehicule electrice depasind-o pentru prima data pe cea a Facebook, transmite Reuters. Actiunile companiei conduse de miliardarul Elon Musk au crescut la finalul sesiunii de joi cu…

- Tesla a depașit Facebook la capitalizare bursiera. Valoarea companiei lui Elon Musk, devenit cel mai bogat om din lume, a crescut cu peste 700% in ultimele 12 luni Actiunile Tesla au urcat joi pe Bursa de pe Wall Street la un nivel record, capitalizarea de piata a producatorului de vehicule electrice…

- Tesla majoreaza prețurile pentru Model S in Europa, dupa ce țarile UE au introdus unele dintre cele mai mari stimulente din lume pentru achiziția de mașini electrice Tesla a majorat preturile pentru sedanul Model S in Europa, procentajul variind in diverse tari, arata datele publicate pe site-ul producatorului…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc cauta sa se extinda in Europa, intrand pe segmentul non-premium (de masa), cu un model compact, a anuntat marti directorul general Elon Musk, transmite Reuters. „Este posibil ca in Europa sa fie oportun sa facem un model compact, presupun, poate un hatchback…

- Capitalizarea bursiera a constructorului american de automobile electrice Tesla Inc a trecut marti pragul de 500 de miliarde de dolari, pe masura ce investitorii s-au grabit sa cumpere actiuni inainte de includerea companiei in indicele bursier S&P 500, transmite Reuters. Marti, la debutul…

- Averea antreprenorului in varsta de 49 de ani, nascut in Africa de Sud, a crescut cu 7,24 de miliarde de dolari intr-o singura zi, luni, si a ajuns la 128 de miliarde de dolari. Ultramediatizatul om de afaceri, cofondatorul societatii spatiale SpaceX, i-a depasit in cateva saptamani pe Mark Zuckerberg,…