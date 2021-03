Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența a decis ca restricțiile impuse in scenariul roșu sa se prelungeasca doua saptamani, incepand de luni, ora 00.00. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a afirmat ca este “foarte posibil” sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care…

- Carantinarea zonala, luata in calcul pentru Capitala.Prefectul Capitalei, Alin Stoica, afirma ca este foarte posibil sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care se depaseste indicele de infectare cu noul coronavirus de sase cazuri la mia de locuitori, conform Agerpres.El a adaugat ca…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se reuneste duminica in sedinta pentru prelungirea masurilor care sunt in vigoare pentru stoparea raspandirii COVID-19. Reuniunea, care va avea loc la Prefectura Capitalei, este programata sa inceapa la ora 12,00. Duminica va fi o sedinta…

- Noul prefect al Capitalei, Alin Stoica, spune ca daca numarul de imbolnavirilor cu coronavirus se menține ridicat și in a doua parte a saptamanii viitoare va fi organizata o ședința in care se vor discuta masuri pentru anticiparea carantinei. Prefectul Capitalei a admis faptul ca secțiile ATI din spitalele…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) a comunicat Prefecturii Capitalei incidenta de 3,05 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori pentru Bucuresti in ultimele 14 zile, raportata in bilanțul de la ora 13:00, fapt pentru care se fac demersuri pentru convocarea Comitetului Municipiului Bucuresti…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, CMBSU ar putea fi convocat sambata, 6 martie. Scopul este acela de a aplica prevederile legale incidente, respectiv Ordinul 3235 al ministrului Educatiei si Ordinul 93 al ministrului Sanatatii din februarie 2021, a precizat…

- „Ieri am avut comandament de iarna. Intreg sistemul energetic național este pregatit, nu vom avea probleme cu alimentarea. Nici cu energie electrica, nici cu energie termica. Evident, din punct de vedere al producatorului. Daca ne referim la București, toate cele patru centrale – CET Sud, CET Vest,…

- In total la acest moment, la 4 zile dupa inceperea școlilor in format fizic, exista cinci cazuri de infectare cu noul coronavirus in 5 școli diferite in Capitala – patru elevi și un profesor. Primul caz de COVID-19 dupa redeschiderea școlilor a fost confirmat la Școala Sfantul Andrei din Sectorul 6…