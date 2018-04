Stiri pe aceeasi tema

- Romania a urcat doua pozitii, pana pe locul 8, cu 5.512,5 puncte, in clasamentul Cupei Federatiei, dupa ce a invins Elvetia in barajul pentru Grupa Mondiala.Daca, in 2019, Grupa Mondiala va ramane in actualul format, cu opt echipe, Simona Halep si colegele ei nu ar fi favorite si ar urma sa…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, duminica, la Cluj-Napoca, pe Patty Schnyder, locul 149 WTA, cu scorul de 6-2, 6-1, aducand Romaniei a treia victorie in intalnirea de baraj cu Elvetia, sinonima cu calificarea in Grupa Mondiala a Cupei Federatiei dupa o pauza de trei ani.

- Mihaela Buzarnescu si Sorana Cirstea au fost invinse la dublu de cuplul Jil Teichmann/Viktorija Golubic, scor 0-6, 6-0, 10-6, astfel ca scorul final al intalnirii Romania - Elvetia este 3-1.Tot duminica, Simona Halep, locul I WTA, a invins-o pe Patty Schnyder, locul 149 WTA, cu scorul de 6-2,…

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu a nominalizat-o pe Irina Begu (38 WTA), , pentru meciurile de simplu ale intalnirii Romania - Elvetia, contand pentru barajul de promovare/mentinere in Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, desi Sorana Cirstea (34 WTA), este numarul 2 roman, conform clasamentului WTA.…

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu a nominalizat-o pe Irina Begu, locul 38 WTA, pentru meciurile de simplu ale intalnirii Romania - Elvetia, contand pentru barajul de promovare/mentinere in Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, desi Sorana Cirstea, locul 34 WTA, este numarul 2 roman, conform clasamentului…

- Capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu, si Simona Halep s-au declarat suprinsi de convocarea "veteranei" Patty Schnyder, in varsta de 39 de ani, pentru intalnirea Romania - Elvetia din barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei. "Intr-un fel, sa spunem, avem o sansa mai buna, prin…

- Capitanul nejucator al Romaniei, Florin Segarceanu, si Simona Halep s-au declarat suprinsi de convocarea "veteranei" Patty Schnyder, in varsta de 39 de ani, pentru intalnirea Romania - Elvetia din barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei."Intr-un fel, sa spunem, avem o sansa mai buna,…

- Romania nu va fi cap de serie la tragerea la sorti a intalnirilor din barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, astfel ca adversara echipei tricolore va fi alesa dintre formatiile din Belarus, Elvetia, Olanda si...