Uniunea Europeana si-a reafirmat vineri solidaritatea cu Republica Moldova si a cerut actorilor responsabili de incidentele inregistrate recent in regiunea separatista Transnistria sa evite destabilizarea situatiei, transmite EFE.

Marcel Ciolacu, unul dintre liderii coaliției de guvernare de la București, a anunțat ca Romania va ajuta Republica Moldova in cazul in care Rusia nu va mai furniza gaze. Șeful PSD a dezvaluit faptul ca discuțiile despre situația din Republica Moldova au fost purtate și cu președinte Ucrainei, Volodimir…

Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciuca cu prilejul Paștelui Ortodox:

In randul comunitați evreiești din Romania s-a adancit o fractura uriașa, mai ales dupa retragerea din activitate, iar apoi decesul, președintelui Aurel Vainer, apreciat de toata lumea ca un ințelept mediator.

Cel putin 152 de palestinieni au fost raniti vineri in ciocnirile cu politia israeliana in interiorul moscheii Al-Aqsa din Ierusalim. Tensiunile din acest an au fost accentuate in parte de faptul ca Ramadanul a coincis cu sarbatoarea evreiasca a Pastelui, anunța mediafax.

NATO poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, postului de radio BBC, preluat de Reuters, informeaza Agerpres.

Ministerul de Externe al Rusiei transmite faptul ca, ulterior excluderii din Consiliul Europei, Rusia nu se mai simte in niciun fel legata de actele juridice semnate anterior.

Președintele german a spus ca guvernul german lucreaza la o reacție cu partenerii din NATO și UE și va depune eforturi pentru a limita Moscova. Președintele german Frank-Walter Steinmeier i-a cerut vineri liderului rus Vladimir Putin sa puna capat ostilitaților din Ucraina.