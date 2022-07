Stiri pe aceeasi tema

- Urmatorul lider al Partidului Conservator (Tory) din Marea Britanie urmeaza sa fie si premierul Regatului Unit, iar, potrivit sondajelor, ministrul Apararii ,Ben Wallace, facut popular de razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, este favorit, insa presa evoca si alte nume ale unui posibil…

- Ministrul britanic al sanatatii, Sajid Javid, si-a anuntat marti demisia, explicand ca si-a pierdut increderea in premierul Boris Johnson dupa o serie de scandaluri care au afectat imaginea guvernului, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Parerile alegatorii din Scotia sunt impartite in privinta organizarii unui al doilea referendum privind independenta in 2023, potrivit unui nou sondaj citat sambata de PA Media/dpa. Sondajul realizat de Panelbase pentru The Sunday Times a aratat ca 44% dintre alegatori si-au exprimat opozitia fata de…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca Occidentul trebuie sa continue sa-i sustina pe ucraineni in contextul in acestia incearca sa-si recupereze teritoriul ocupat de Rusia, afirmand ca ar fi o "catastrofa" daca presedintele rus Vladimitr Putin ar obtine victoria, relateaza sambata dpa. In declaratii…

- Nici criza ucraineana, nici politicile educationale sau sanitare, nici macar economia nu ii vor face pe alegatori sa uite de pacatul imputat premierului: ipocrizia. Scapat, in trecut, din multe situatii care, pentru altii, s-ar fi dovedit fatale in sens politic, premierul Johnson nu prea are acum unde…

- Numarul deputatilor conservatori care au anuntat public ca il vor sustine pe premierul Boris Johnson la motiunea de cenzura este sub nivelul necesar pentru ramanerea la guvernare, conform datelor obtinute de postul de televiziune BBC News. Votul motiunii de cenzura tocmai a inceput la Londra, iar pana…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a fost sambata la Kiev, unde a avut o intalnire cu Volodimir Zelenski. Deplasarea s-a facut in semn de solidaritate, iar premierul britanic va anunta un nou pachet de sprijin pentru Ucraina. Premierul britanic, Boris Johnson, este, sambata, la Kiev, unde are o intalnire…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Boris Johnson au inceput sambata discutii tete-a-tete la Kiev, unde seful executivului britanic a venit intr-o vizita neanuntata public, transmit AFP si Reuters. „Chiar acum a inceput o vizita a lui Boris Johnson la Kiev cu o intalnire…