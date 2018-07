Cap de cal de bronz din Imperiul Roman, descoperit pe terenul unui fermier

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul liderului PSD, Liviu Dragnea, privind modificarea modului de calcul a pensiilor publice continua sa starneasca ample reactii. Expertii spun ca un numar semnificativ de pensionari vor primi venituri mai mici, asa cum s-a intamplat si cu Legea salarizarii

- In 1969 a fost descoperit petrol la Ekofisk, in Marea Nordului, la aproximativ 320 de kilometri sud-vest de coasta norvegiana. Constienti ca resursele se vor termina la un moment dat, conducatorii Norvegiei au infiintat in 1990 un fond in care toti cei peste 5 milioane de cetateni sunt actionari.…

- Plenul Senatului, forul decizional, a adoptat, in 25 iunie, cu 70 de voturi "pentru" si 28 de voturi "impotriva", modificarile la Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, astfel ca judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati sau…

- Vineri, 29 iunie, la Spitalul Județean de Urgența Pitești, a avut loc la punerea in funcțiune a Serviciului de Imagistica prin Rezonanța Magnetica (RMN), in prezența prof. univ. dr. Florian Bodog, senator și fost ministru al Sanatații, a senatorilor Cristina Stocheci și Șerban Valeca, a președintelui…

- Expertii europeni in evaluarea patrimoniului vin la Constanta pentru a vedea starea Cazinoului. Vizita are loc in contextul includerii edificiului de la Marea Neagra pe Lista celor mai periclitate 7 monumente din Europa, in Anul Patrimoniului Cultural - 2018.

- Politistii baimareni de ordine publica, impreuna cu ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul Serviciului pentru Actiuni Speciale si al Grupei Canine, au actionat in acest weekend in zona cluburilor si barurilor din Baia Mare. Pentru ca tinerii sa se distreze in siguranta…