CAO scoate apometrele din subsolul blocurilor Locatarii dintr-un bloc din Craiova au aflat cu stupoare ca furnizorul de apa le va monta un contor de apa in fata blocului desi ei si-au individualizat consumul in urma cu 13 ani. In 2008, proprietarii au adus conducta de apa pe casa scarii si-au montat fiecare un contor care sa le inregistreze consumul la usa apartamentului si au renuntat la contorul general din subsolul blocului. Ieri, locatarii din blocul F7 de pe strada Victor Papilian din cartierul 1 Mai sau trezit cu angajatii de la Compania de Apa Oltenia in fata blocului. Acestia au inceput sa excaveze in gradina blocului pe motiv ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Strada Campului din cartierul craiovean Rovine are rețea noua de alimentare cu apa. Investitia apartine Companiei de Apa Oltenia (CAO), societatea care administreaza retelele de apa si canalizare din judetul Dolj. Dupa ce a introdus rețea noua de alimentare cu apa pe strada Sararilor , CAO a continuat…

- Germanii sunt tot mai nerabdatori sa se vaccineze impotriva noului coronavirus. Ei devin din ce in ce mai agresivi, afirma medici din Germania, unde frustrarea este in crestere dupa sase luni de restrictii, desi ratele de infectare incep sa scada, informeaza Hotnews . „Presiunea asupra centrelor de…

- Suparare intr-o asociatie de proprietari din Craiova din cauza taxei pe care urmeaza sa o perceapa firma de repartitoare pentru calculatia consumului de caldura pe partile comune. Revoltati sunt doar unii dintre locatarii care au centrale de apartament si care spun ca pana acum nu au platit taxa pentru…

- Coloanele de apa de la un bloc din Gheorgheni au explodat pur și simplu, sambata, 1 mai. Oamenii s-au trezit cu locuințele inundate in Sambata Mare, cand se pregateau de Paști.Incidentul s-a produs pe strada Teodor Mihali, nr. 2. Locatarii spun ca cei de la Compania de Apa Someș au dat presiune foarte…

- Un sfert din Craiova ramane maine fara apa. Compania de Apa Oltenia a anunțat ca intrerupe furnizarea apei potabile in Craiova in data de 15 aprilie, intre orele 09:00 – 18:00, in mai multe cartiere din municipiu. Este vorba de cartierele Rovine, Calea București (parțial), Lapuș, Lapuș-Argeș si de zona…

- Miile de protestatari care au umplut strazile principalelor orașe in noaptea de luni spre marți au ales sa nu mai manifesteze și marți seara. In București abia se stransesera cateva sute de nemulțumiți fața de cateva zeci sau chiar niciunul in alte orașe. Marți este o noua zi in care au loc proteste…

- Proiectul imobiliar de langa Stadionul Municipal din Bacau intampina opoziția ferma a locatarilor blocului vecin. Reprezentați de Asociația de Proprietari, locatarii blocului 94 D de pe strada Pictor Aman spun ca nu și-au dat acordul pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Exista șapte generații in Apple Watch și, in timp ce dispozitivul a caștigat noi caracteristici și funcționalitați an de an, Apple nu a avut multe șanse cu designul. Au existat cateva modificari, dar modelul original din 2015 nu arata prea diferit de Apple Watch Series 6, de anul trecut. Desigur, Apple…