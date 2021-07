Stiri pe aceeasi tema

- 19 perchezitii domicilare in Dambovita, municipiul Bucuresti, Ilfov si Brasov. Potrivit anchetatorilor, din 2017 si pana in prezent, firma a pacalit mai multe spitale privind calitatea produselor livrate, adica a reactivilor chimici si a aparatelor medicale. Reactivii chimici vanduti, utilizati in analize…

- Un numar de 19 perchezitii au loc, joi, in Bucuresti, Ilfov, Brasov si Dambovita, in cazul unei societati care a furnizat reactivi chimici neconformi unor laboratoare private si de stat. In acest dosar se desfașoara cercetari pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si trafic de produse sau…

- Percheziții in Dambovița,municipiul București, Ilfov și Brașov, firma acuzata ca a vandut spitalelor din țara reactivi și aparatura medicale neconforme The post Percheziții in Dambovița,municipiul București, Ilfov și Brașov, firma acuzata ca a vandut spitalelor din țara reactivi și aparatura medicale…

- Poliția Capitalei a anunțat joi dimineața ca efectueaza percheziții domicilare in București și alte trei județe din țara intr-un dosar in care este vizata o firma acuzata ca a vandut spitalelor din țara reactivi care nu indeplineau condițiile privind termenul de valabilitate și scopul pentru care erau…

- Peste 17 tone de deșeuri din aluminiu, oprite de polițiștii de frontiera Arhiva FOTO: Poliția de Frontiera. Peste 17 tone de deșeuri din aluminiu, trimise din Grecia catre o societate comerciala din București, au fost oprite marti de polițiștii de frontiera de la Giurgiu. Autoritațile…

- Un valcean a fost reținut dupa ce a vandut, pentru 300 de lei, teste COVID falsificate, in special pentru vacanțe. In vizor este și o agenție de turism. De aici au fost ridicate bunuri despre care exista suspiciunea ca au fost folosite la comiterea faptelor. Politistii din Bucuresti au facut,…

- Un tanar din Chitila a fost incatușat de polițiști dupa un flagrant organizat impreuna cu vecinii carora le-a cerut taxa ca sa-i lase sa mai locuiasca langa casa lui, relateaza Antena 3.Superman Neamtu, care are 36 de ani, a fost acuzat de vecinii lui de santaj, dupa ce le-a cerut bani pentru a le permite…

- 32 de percheziții au avut loc joi dimineața in mai multe locații din județul Cluj și altele peste 180 in țara. Polițiștii din Mureș cerceteaza o firma cu sediul in București, care a incheiat contracte cu mai multe instituții publice, intre care spitale, companii de transport aerian, feroviar și auto,…