- Recenta campania de colectare a sticlelor din Sfantu Gheorghe a demonstrat ca interesul locuitorilor municipiului pentru predarea acestor deșeuri este in creștere. Intr-un comunicat transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de reprezentanții Biroului de presa al TEGA, se menționeaza ca societate…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe se redeschide marți, 16 iunie, si va oferi acces gratuit vizitatorilor pe toata durata vacantei scolare. Reprezentantii institutiei au precizat ca activitatea cu publicul va fi reluata atat la sediu, cat si in cele doua puncte muzeale apartinatoare…

- TEGA atrage atenția persoanelor juridice care și-au suspendatactivitatea din cauza pandemiei de coronavirus, dar nu au notificat furnizorul deservicii publice de salubrizare, ca au posibilitatea de solicita anulareafacturilor emise pentru perioada in care nu au desfașurat activitate. „Astfel, pentru…

- In timpul acestui „filtru de meditatie” impus de pandemie nu putem ocoli gravele probleme ale natiunii noastre. O dorinta mare a noastra este si stabilirea unor relatii frumoase si armonioase cu maghiarii de la noi si cu cei din Ungaria, dupa atatea secole de nedreptate si de relatii nefratesti din…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) din Sfantu Gheorghe a decis sa prelungeasca majoritatea restrictiilor impuse in ultimele doua luni, cat a durat starea de urgenta, informeaza, vineri, Primaria municipiului. „Starea de urgenta decretata la mijlocul lunii martie in Romania a expirat pe…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa online, ca in ultima perioada a observat „un consens antimaghiar” nejustificat pe scena politica din Romania, care ii aduce aminte de „isteria” anilor ’90 si care, printre altele, va prejudicia imaginea…

- Un videoclip muzical realizat in perioada pandemiei de coronavirus de peste 50 de artisti din municipiul Sfantu Gheorghe, avand ca tema bucuria de a trai, a devenit viral pe internet, cu peste 150.000 de vizualizari in numai cateva zile. „La initiativa Primariei, 51 de artisti locali s-au reunit pentru…

- Politistii au organizat, in perioada 3-9 aprilie, 700 de controale pentru prevenirea si combaterea taierilor ilegale de arbori, in urma carora au fost inregistrate 106 dosare penale la regimul silvic. La nivel national, in perioada 3-9 aprilie, au fost efectuate 700 de controale pentru prevenirea si…