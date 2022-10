Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați care se pregateau sa introduca substanțe psihoactive in Penitenciarul Arad au fost prinși de procurorii DIICOT. „Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad au documentat activitatea a doi inculpați care au incercat…

- VIDEO: 82 de percheziții DIICOT și BCCO in Alba și alte județe, la traficanții de droguri. 150 de persoane vor fi aduse la audieri Percheziții DIICOT și BCCO de amploare in Alba și alte județe, la traficanții de droguri. Peste 150 de persoane vor fi conduse la audieri. Polițiștii din cadrul structurilor…

- Ieri, procurorii DIICOT Oradea au dispus reținerea pentru 24 de ore a patru inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. In cauza s-a reținut ca in cursul lunii iunie a acestui an, cei patru inculpați au achiziționat un teren in județul Bihor, in suprafața de peste…

- Acidentul dramatic din Bihor in care doua persoane si-au pierdut viata a fost surprins de o camera de supraveghere. Un autoturismul a intrat in viteza de pe contrasens direct in TIR, fara nicio urma de franare sau de evitare a impactului. In doar cateva zeci de secunde, o adevarata tragedie a avut loc.…

- O plantație de canabis, pazita cu drona, a fost descoperita de procurorii DIICOT, la o percheziție in Satu Mare. Anchetatorii au mai gasit 15 kilograme de droguri, pe care suspecții le creșteau in propria curte. Drona o foloseau ca sa verifice stadiul culturii sau sa vada daca sunt oameni in preajma,…

- Noua persoane au fost condamnate definitiv la 43 de ani de inchisoare pentru trafic de droguri de catre Curtea de Apel Bucuresti, iar liderul gruparii a primit o pedeapsa de zece ani de inchisoare. Gruparea actiona in zona judetului Calarasi, inca din 2018, si vindea cannabis si cocaina, ajungand sa…

- Polițiștii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfașurat duminica, 10 iulie, o acțiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat specializat in importul de droguri de mare risc. La inceputul lunii iunie 2022, ar fi fost constituit un grup infracțional…

- Un laborator de extragere a cocainei amestecata in cafea a fost descoperit de politisti intr-o locatie din munti, in judetul Bihor, iar doi chimisti din Columbia au fost prinsi in flagrant.