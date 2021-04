Cantareata americana Taylor Swift a fost vizata din nou de o actiune de hartuire, dupa ce un barbat, care a fost arestat sambata, a incercat sa patrunda in apartamentul pe care artista il detine la New York, informeaza AFP. Politia newyorkeza a precizat luni ca l-a retinut si l-a pus sub acuzare - pentru patrundere prin efractie - pe un barbat de 52 de ani, identificat ca Hanks Johnson, dupa ce a primit un apel telefonic prin care i se solicita interventia in apartamentul pe care Taylor Swift il detine in cartierul Manhattan, sambata seara, in jurul orei locale 20:30. Politia americana nu a precizat…