- Cantareata americana Pink a dezvaluit, vineri seara, ca a fost infectata cu Covid-19 si, dupa ce s-a autoizolat cu familia in Los Angeles, s-a vindecat. Primele simptome i-au aparut cantaretei, dar si fiului ei Jameson, in varsta de 3 ani, in urma cu doua saptamani.

- Numarul morților provocat de COVID - 19 in Romania a ajuns la 37. Ultimii trei romani decedați sunt din județul Ialomița. Este vorba despre trei barbați cu varste cuprinse intre 39 și 77 de ani. Conform Grupului de Comunicare Strategica , niciunul dintre pacienți nu a avut istoric de calatorie și nici…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru afirma ca aproximativ 10-20% dintre romanii care au venit in tara ar fi putut fi infectati fara a prezenta simptome si ar fi putut transmite boala. Tataru estimeaza ca la Suceava, care este zona cea mai afectata din Romania, pot exista pana la 1000 de bolnavi asimptomatici…

- UPDATE: In aceasta seara a fost anunțata o a trea victima a COVD-19, un barbat de 70 de ani, din Piatra Neamț, care a fost internat in Spitalul Județean Piatra Neamț, a fost confirmat pozitiv in data de 19 martie, iar in data de 20 martie a fost transferat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Pacientul…

- Primele victime ale noului coronavirus sunt un barbat in varsta de 67 de ani și altul de 74 de ani, ambii fiind cunoscuți cu afecțiuni preexistente grave. Bilanțul infectarii cu COVID-19 crește de la o ora la alta, iar daca pana ieri vorbeam despre decese ale unor romani doar in afara țarii, astazi,…

- Veste trisa . Primele decese IN ROMANIA. DOI pacienti infectati cu COVID-19 AU MURIT. 66 de noi cazuri de imbolnavire Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de…

- Un studiu publicat de Universitatea din Wuhan a identificat un tipar al evolutiei coronavirusului. Majoritatea pacientilor infectati fac febra iar apoi, simptomele ajung sa semene cu cele provocate de pneumonie. Circa 99% din pacientii infectati fac febra la debutul infectiei, iar de multe ori simptomele…

- MAE informeaza ca, pana acum, ambasada Romaniei la Roma și oficiile consulare de pe teritoriul Italiei nu au primit notificari din partea autoritaților locale referitor la faptul ca ar fi romani printre persoanele infectate cu noul coronavirus. 10 orase din nordul Italiei sunt in carantina și s-au…