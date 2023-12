Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1 le-a gasit repede inlocuitori chefilor demisionari Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, cei care au ajuns ”la cuțite” cu mai marii Antena 1. Postul de televiziune a anunțat ca va emisiunea continua cu un nou sezon, cel de-al 13-lea printr-un calup clipuri video de prezentare,…

- Summitul dintre președintele american Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping s-a incheiat miercuri, in California, cu „progrese reale”, potrivit președintelui american care dorește „sa se asigure ca rivalitatea nu degenereaza in conflict”, relateaza AFP și Agerpres. Cei doi lideri, reluind legatura…

- Ministerul francez al Agriculturii a declarat ca Franța va recaștiga titlul de cel mai mare producator global de vin in 2023, potrivit estimarilor revizuite. Cu toate ca unele regiuni importante, precum Bordeaux, au fost afectate de mucegai, este de așteptat ca producția totala a țarii sa fie de 47,2…

- In noaptea de 19 iulie 1952, Observatorul Palomar din apropiere de San Diego, California (SUA), a efectuat un studiu detaliat al cerului nocturn, concentrandu-se pe o regiune specifica și realizand mai multe fotografii repetate cu scopul de a detecta obiecte din Sistemul Solar, precum asteroizii, pe…

- Oamenii de știința de la Institutul de Tehnologie din California și Instituția oceanografica Woods Hole (WHOI) au facut o descoperire care confirma scurgerea nucleului Pamintului. Cercetatorii au descoperit niveluri neobișnuit de ridicate ale izotopului de heliu in fluxurile de lava de pe insula Baffin…

- China Media Group (CMG) sarbatorește, sambata, prima aniversare a emisiunii Leaders Talk. Lansata in octombrie 2022, Leaders Talk ofera, prin interviuri in exclusivitate cu șefi de stat și inalți oficiali, precum și șefi ai organizațiilor internaționale, o viziune proaspata și inteligenta a evenimentelor…

- Eclipsa se va vedea pe 14 octombrie din SUA, Mexic și mai multe state din America Centrala și de Sud, cum ar fi Guatemala, Nicaragua, Panama, Columbia și Brazilia. In SUA va fi vizibila in unele zone din state precum Oregon, California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico și Texas, relateaza HotNews.ro.Pe…