Stiri pe aceeasi tema

- Cine este iubitul Anamariei Prodan dupa divorțul de Reghecampf Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au desparțit oficial in toamna anului 2021. Divorțul s-a produs dupa luni intregi in care Anamaria și-a aparat public mariajul deși toata lumea vorbea despre o relație extraconjugala a soțului ei.…

- De curand, iubitul lui Dodo, Celestin, a fost surprins in ipostaze cel puțin neașteptate alaturi de o alta femeie, mai exact Naba Salem. Fanii s-au intrebat daca nu cumva artista și iubitul sau s-au desparțit, iar el și-a gasit „refugiul” in brațele focoasei brunete.

- Mugur Mihaescu este unul dintre cei mai de succes și indragiți actori din Romania. Pe langa viața profesionala, actorul exceleaza și in familia lui, deoarece are o relație perfecta cu fiica lui. Mai mult, Ivona are un iubit care se ințelege de minune cu tatal ei, iar Mugur Mihaescu il considera un frate…

- Roxana Buzoiu s-a desparțit de iubitul ei, dupa doi ani de relație. In exclusivitate, in emisiunea Xtra Night Show, aceasta a vorbit despre separarea de barbatul alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste. Care au fost motivele care i-au facut sa mearga pe drumuri separate.

- Oana Matache și Razvan Miheț s-au desparțit, iar sora Deliei este deja implicata intr-o alta relație. Fostul soț al artistei a luat copiii și a petrecut weekendul alaturi de ei.Oana Matache și Razvan Miheț s-au casatorit in anul 2017, iar casnicia lor a ajuns la final de curand. Toata lumea credea ca…

- Sorana Darcle s-a desparțit anul trecut de iubitul ei cu care avea o relație de 4 ani. Cei doi au decis sa se separe și sa mearga pe drumuri diferite in viața, insa acum soarele a rasarit din nou pe strada cantareței de la A.S.I.A. Artista are o noua relație și e foarte fericita, iar noi avem primele…

- David Haye (42 de ani), fost campion mondial la categoria grea in box, e din nou in atenția tabloidelor din Marea Britanie, dupa ce in trecut s-a scris ca ar avea o relație cu doua femei. Recent, fostul deținator al centurilor WBA, WBC și WBO la categoria grea, a organizat o petrecere in Costa Rica,…

- Lidia Buble a preferat sa iși țina presupusa relație departe de ochii curioșilor, drept dovada ca se știu destul de puține lucruri despre viața sentimentala a artistei. Cu toate acestea, se pare ca Lidia Buble s-ar fi desparțit de iubit, iar cateva detalii i-au dat de gol pe cei doi.