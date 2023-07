Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Cardi B, care sustinea, sambata, un concert in Las Vegas, a ripostat cand cineva din multime a aruncat cu continutul bauturii sale in ea, in timp ce interpreta melodia „Bodak Yellow”. Surprinsa si deranjata de acest gest, Cardi B a contraatacat aruncand cu microfonul direct in persoana in…

- Cantareata americana Cardi B a ripostat in timpul unui concert susținut sambata in Las Vegas dupa ce o persoana din mulțime a aruncat cu un lichid in ea, in timp ce interpreta hitul sau „Bodak Yellow”. Surprinsa si deranjata de acest gest, Cardi B a aruncat cu microfonul direct in persoana care stropit-o,…

- In timpul unui concert din Las Vegas, cantareata Cardi B a fost stropita cu o bautura de catre un spectator. In timp ce interpreta hitul sau „Bodak Yellow”, Cardi B a ripostat aruncand cu microfonul in persoana care a aruncat cu bautura. Responsabilii cu securitatea au intervenit imediat, iar incidentul…

- Partea superioara a unei macarale a luat foc si s-a prabusit miercuri pe o strada din cartierul newyorkez Manhattan, ranind patru civili si doi pompieri, informeaza Reuters. Pompierii si serviciile de salvare au venit la fata locului chiar in momentul caderii macaralei, aparent in raspuns la incendiul…

- Jane Birkin, cantareața și actrița, a trecut in neființa la varsta de 76 de ani. A fost gasita decedata in propria locuința din Paris. Aceasta celebritate de origine franco-engleza era cunoscuta pentru parteneriatul sau atat pe plan profesional, cat și personal, cu muzicianul Serge Gainsbourg, și era…

- Cantaretul britanic Harry Styles a fost lovit in fata cu un obiect aruncat din public in timpul unui concert pe care l-a sustinut sambata la Viena, relateaza luni DPA/PA Media. In inregistrarile video distribuite online de la concertul sustinut la Stadionul Ernst Happel din Austria, megastarul pop poate…

- Edilii Galațiului asista impasibili la distrugerea unor opere de arta monumentala in valoare de milioane de euro, ale unor artiști romani consacrați la expoziții de la Paris, Roma, Londra, New York, Tokyo, Las Vegas, Amsterdam sau Los Angeles. Este vorba de zeci de mozaicuri din piatra, ceramica sau…

- Cantareața Bebe Rexha și-a intrerupt concertul de duminica, de la New York, dupa ce a fost lovita in cap de un telefon aruncat din public, informeaza BBC, preluat de Hotnews.Bebe Rexha a cazut in genunchi pe scena, dupa ce ce telefonul aruncat din public a nimerit-o in cap. Ulterior, a fost luata de…