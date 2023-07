Canotorii romani au caștigat 6 medalii, dintre care 2 de aur, la Cupa Mondiala III In urma probelor, sportivii noștri au obținut șase medalii: doua medalii de aur, trei de argint și una de bronz. Țara noastra se claseaza astfel pe locul 2 in clasamentul mondial pe națiuni, dupa Marea Britanie, surclasand Olanda, Elveția, Franța și Italia. Prima medalie de aur a fost caștigata, in finala probei de patru rame feminin (W4-), de echipajul compus din Madalina Bereș, Maria Tivodariu, Magdalena Rusu și Amalia Bereș. Sportivele au avut o cursa cu un finish extraordinar și s-au impus in fața echipajelor…