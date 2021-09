Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari campioni pe care i-a avut Romania, a murit la varsta de 71 de ani. Familia lui Patzaichin a postat un mesaj pe pagina de Facebook a fostului sportiv. "Ivan a plecat. Și nu se mai intoarce. Familia", se arata in mesaj.

- Canoistul Ivan Patzaichin a incetat din viata astazi, 5 septembrie, la varsta de 71 de ani. Acesta era internat de mai bine de o luna la Spitalul Elias din Capitala. Fostul canoist suferea de o boala incurabila. Din 1968, Ivan Patzachin a participat la 5 editii ale Jocurilor Olimpice si a avut numeroase…

- Tragedie in familia lui Emeric Ienei. Ileana Gyulai Ienei, soția fostului mare antrenor al Stelei, a incetat din viața astazi, la varsta de 75 de ani. Ileana Gyulai Ienei a fost o sportiva importanta a Romaniei. Alaturi de echipa de floreta a Romaniei, ea a devenit campioana mondiala in 1969 și dubla…

- Printesa Maria, sotia Principelui de Liechtenstein Hans-Adam al II-lea, a incetat din viata sambata la varsta de 81 de ani, dupa ce a suferit un atac cerebral la inceputul acestei saptamani, a anuntat Casa de Liechtenstein intr-un comunicat, relateaza AFP. Printesa Maria a suferit un atac cerebral miercuri…

- David Popovici a devenit noua stea a inotului mondial. Sportivul de doar 16 ani a obținut locul 4 in cadrul probei de 200 m liber, la Jocurile Olimpice de la Tokio. El s-a calificat, de asemenea, in semifinalele cursei de 100 m liber, proba lui preferata. Povestea lui David Popovici iese acum, treptat,…

- Dumnezeu sa te odihneasca in pace mama mea frumoasa Acesta este mesajul lui Elis, fiul lui Armeanca, postat pe pagina sa de Facebook.Dan Armeanca, artistul care facea furori in anii 39;90, este in doliu. Sotia sa, Daniela, a incetat din viata, iar anuntul a fost facut pe Facebook de fiul lui, Elis Armeanca.…

- Bogdan Marin (53 de ani), cunoscut drept Bodo, solistul trupei Proconsul, s-a mutat cu familia in Argeș. Artistul a parasit definitiv Capitala și a inceput o viața noua, alaturi de soția sa Loredana Preda (30 de ani) și de fiii lor, in Dobrești-Argeș. „Bucuresteni fiind, cand am dat noi de gustul libertatii,…

- Fostul sef al Pentagonului Donald Rumsfeld, principalul arhitect al razboiului din Irak in timpul mandatului presedintelui George W. Bush, a incetat din viata la varsta de 88 de ani, a anuntat miercuri, intr-un comunicat, familia sa, relateaza Reuters si AFP. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe,…