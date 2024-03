Stiri pe aceeasi tema

- Fosta internationala romana si elena Ruxandra Dumitrescu a incetat din viata, duminica, la varsta de 46 de ani, a anuntat, luni, Federatia Romana de Volei, pe pagina sa de Facebook.''O veste groaznica in voleiul feminin romanesc! Duminica seara, la doar 46 de ani, ne-a parasit Ruxi Dumitrescu, o fosta…

- Fosta internationala romana si elena Ruxandra Dumitrescu a incetat din viata, duminica, la varsta de 46 de ani, a anuntat, luni, Federatia Romana de Volei, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres. ''O veste groaznica in voleiul feminin romanesc! Duminica seara, la doar 46 de ani, ne-a parasit…

- ''O veste groaznica in voleiul feminin romanesc! Duminica seara, la doar 46 de ani, ne-a parasit Ruxi Dumitrescu, o fosta mare jucatoare care a evoluat atat pentru nationala Romaniei, cat si pentru cea a Greciei'', se arata in comunicat.Nascuta la Rm. Valcea, Ruxandra Dumitrescu a jucat in prima liga…

- Jurnalist de radio, traducatoare și profesoara de Limba și Civilizația Araba, Mioara Roman și-a petrecut ultimii ani in spitale și centre de recuperare, fiind diagnosticata cu mai multe afecțiuni. In anii "70, Mioara Roman a lucrat la Radio Romania Internațional, fiind timp de 17 ani șefa Secției de…

- Celebrul milionar Nick Radoi (63 de ani), stabilit in America, a recunoscut ca se lupta cu o boala grava, cancer la colon. Fosta lui iubita, solista de muzica populara Alina Radi, pe care o știți și de la Survivor (PRO TV), ediția 2023, ne-a vorbit despre starea de sanatate a omului de afaceri, dupa…

- Veste trista in lumea showbiz-ului. In cursul acestei zile, mama lui Catalin Bordea s-a stins din viața. Femeia avea 55 de ani și suferea de cancer. Mama lui Catalin Bordea s-a stins din viața Catalin Bordea trece prin momente grele, dupa ce Mihaela Bordea, mama lui, s-a stins din viața la doar 55 de…

- Federatia germana de fotbal DFB a anuntat luni seara ca a incetat din viata, la varsta de 78 de ani, legenda fotbalului german, Franz Beckenbauer, scrie AFP, potrivit Agerpres.Federatia mentioneaza ca tragicul anunt a fost facut de familia acestuia.In vara anului trecut, Lothar Matthaeus anunta ca sanatatea…

- Veste trista la inceput de an. Prof. dr. Nicolae Miu, cunoscut medic pediatru clujean care a salvat mii de copii, a incetat din viața. Renumitul medic avea 81 de ani. A murit cunoscutul medic pediatru clujean Nicolae Miu. Avea 81 de ani Prof. dr. Nicolae Miu a fost prorector didactic, decan și cadru…