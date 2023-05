Stiri pe aceeasi tema

- Harrison Ford a vorbit, cu lacrimi in ochi, despre durerea psihologica care insoțește o cariera in actorie, dupa premiera la Festivalul de la Cannes a ultimului sau film in care l-a interpretat pe celebrul arheolog Indiana Jones. Mulți actori, spune el, se simt inadaptați.

- Harrison Ford a reflectat, vizibil emotionat, la anii in care a interpretat rolul Indiana Jones. Harrison Ford a lacrimat vineri la Cannes in timp ce a evocat amintiri din anii in care a interpretat rolul Indiana Jones, dupa premiera la festival a filmului care, potrivit spuselor sale, este ultima…

- Regizorul american Quentin Tarantino a anuntat miercuri ca intentioneaza sa filmeze cel de-al zecelea si ultimul film „in toamna”, scrie AFP."Am terminat scenariul la ceea ce va fi ultimul meu film", a spus regizorul "Pulp Fiction", "Kill Bill" sau "Inglourious Basterds", intervievat la Paris cu…