Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul ''Onoda, 10 000 Nights in the Jungle'', in regia cineastului francez Arthur Harari, va fi proiectat in deschiderea sectiunii Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului International de Film de la Cannes, potrivit paginii oficiale a evenimentului. Pelicula, filmata…

- Lungmetrajul ''Onoda, 10 000 Nights in the Jungle'', in regia cineastului francez Arthur Harari, va fi proiectat in deschiderea sectiunii Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului International de Film de la Cannes, potrivit paginii oficiale a evenimentului.…

- Filmul "Onoda - 10.000 Nights in the Jungle" al regizorului francez Arthur Harari va fi proiectat in deschiderea sectiunii Un Certain Regard, pe 7 iulie, anunta organizatorii Festivalului de Film de la Cannes, conform news.ro Filmat in japoneza, coproductia internationala spune povestea soldatului…

- Teodora Mihai este unicul regizor român care are un film selectat, anul acesta, la Festivalul de Film de la Cannes. Povestea filmului Lungmetrajul „La Civil”, coprodus de Cristian Mungiu și frații Luc și Jean-Pierre Dardenne, se regasește…

- Filmarea devenita celebra, mai ales in cercurile pasionaților de fenomene extratereste și contractul cu alte civilizații, arata o creatura cu aspect umanoid care se afla pe masa medicului legist. A aparut la scurt timp dupa ce un ofițer a vorbit in presa despre o farfurie zburatoare care s-a prabușit…

- Pelicula daneza Another Round a caștigat Oscarul pentru cel mai bun film strain, categorie la care a fost nominalizat și documentarul romanesc Colectiv. In lupta pentru un trofeu s-a aflat și pelicula bosniaca „Quo vadis, Aida”, co-producție romaneasca. Un film despre patru barbați depravați. Așa a…

- Pelicula daneza Another Round a caștigat Oscarul pentru cel mai bun film strain, categorie la care a fost nominalizat și documentarul romanesc Colectiv. In lupta pentru un trofeu s-a aflat și pelicula bosniaca „Quo vadis, Aida”, co-producție romaneasca. Un film despre patru barbați depravați. Așa a…

- O depasire extrem de riscanta a fost surprinsa de catre o camera de trafic montata pe un autoturism care a evitat in ultimul moment coliziunea cu un autoturism condus de un sofer inconștient, care era cat pe ce sa provoace un accident grav pe DN 1, la ieșirea din Aiud catre Teiuș. Incidentul s-a produs…