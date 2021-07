Stiri pe aceeasi tema

- ''Unclenching the Fists'', in regia cineastei ruse Kira Kovalenko, a fost recompensat vineri seara cu premiul principal in sectiunea Un Certain Regard din cadrul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, iar lungmetrajul "La Civil", o coproductie romano-belgiano-mexicana regizata…

- Juriul Saptamanii Criticii, una dintre sectiunile paralele din cadrul Festivalului de la Cannes, a decernat miercuri Marele Premiu filmului egiptean ''Feathers'', in regia lui Omar El Zohairi, informeaza AFP. Filmul spune povestea unei femei ''devotate trup si suflet sotului…

- Lungmetrajul "Intregalde", regizat de Radu Muntean, si scurtmetrajul "When Night Meets Dawn", regizat de Andreea Cristina Bortun, se numara printre productiile cinematografice selectate in acest an in Quinzaine des Realisateurs, o sectiune paralela a Festivalului de Film la Cannes, au anuntat marti…

- Scurtmetrajul romanesc "Interfon 15", regizat de Andrei Epure, a fost selectat in competitia celei de-a 60-a editii a sectiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat luni organizatorii evenimentului. Titlurile filmelor incluse in selectia oficiala…

- Cannes 2021. Romania va fi reprezentata la Festivalul Internațional de Film de la Cannes atat de filmul „La Civil”. regizat de Teodora Ana Mihai, aflat in selecția oficiala, in secțiunea „Un Certain Regard”, cat și de regizorul Cristian Mungiu. Filmul „La Civil” o are ca personaj central pe Cielo, o...…

- Lungmetrajul "La Civil", o coproductie romano-belgiano-mexicana regizata de Teodora Ana Mihai si coprodusa de Cristian Mungiu, a fost selectat in competitia sectiunii Un Certain Regard in cadrul Festivalului de la Cannes, potrivit unui anunt facut joi de organizatorii evenimentului. Sectiunea Un Certain…

- Lungmetrajul „La civil”, regizat de Teodora Mihai si produs de Hans Everaert pentru Menuetto, Jean-Pierre si Luc Dardenne, Cristian Mungiu pentru Mobra Films, si Michel Franco, a fost selectat in competitia Un Certain Regard din cadrul Festivalului de Film de la Cannes de anul acesta, conform news.ro…

- Filmul romantic muzical „Annette”, regizat de Leos Carax, cu Adam Driver si Marion Cotillard, va deschide, pe 6 iulie, cea de-a 74-a editie a Festivalului de la Cannes, potrivit news.ro. Lungmetrajul va fi inclus si in competitia de anul acesta. „Annette”, primul film in limba engleza…