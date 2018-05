Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul franco-argentinian Gaspar Noe a primit joi premiul sectiunii Quinzaine des Realisateurs a Festivalului de la Cannes, pentru filmul sau ''Climax'', o noua provocare a copilului teribil al cinematografiei franceze, relateaza AFP. Filmul a fost recompensat cu Art Cinema Award,…

- Filmul portughez "Diamantino", regizat de Gabriel Abrantes si Daniel Schmidt, o comedie despre un imitator al fotbalistului Cristiano Ronaldo, si interpretarea actorului francez Felix Maritaud din "Sauvage" au fost premiate miercuri seara de juriul sectiunii Semaine de la Critique in cadrul Festivalului…

- Regizorul american Spike Lee a revenit pe Croazeta luni seara cu filmul ''BlacKKKlansman'', un film politist cu accente de pamflet despre rasism, extrema dreapta si presedintele Donald Trump, impotriva caruia a lansat un atac virulent in timpul conferintei de presa, informeaza AFP. Pelicula…

- Cel mai nou film al lui Lars Von Trier, „The House that Jack Built”, prezentat luni in afara competitiei la Festivalul de Film de la Cannes, a starnit reactii impartite in randul spectatorilor, unii considerandu-l „dezgustator”, altii „tulburator”, in timp ce cativa au parasit sala de cinema cu mult…

- Serghei Loznița a deschis in 9 mai secțiunea Un Certain Regard a Festivalului de la Cannes (8-19 mai 2018) cu filmul de ficțiune „Donbass”, coproducție germano-ucraineano-franco-olandezo-romana a carei postproducție e realizata in mare parte la Digital Cube, in Romania. „Donbass” vorbește despre situația…

- Regizorul roman Cristian Mungiu spune ca Palme d'Or i-a schimbat viata. Intr-un interviu pentru Paris Match, Mungiu recunoaste ca mult-ravnitul premiu obtinut in 2007 pentru pelicula "4 luni, 3 saptamani și 2 zile" i-a oferit oportunitati in viata profesionala.

- Realizat de cineasta franceza Claire Denis și cu Julliete Binoche in rolul principal, „Un beau soleil interieur” aduce in fața spectatorilor povestea Isabellei, artista din Paris și mama divorțata, urmarind aventurile sale in cautarea iubirii ideale. Proiecția va avea loc pe 30 martie, de la ora 20,…

- Premiul pentru „cel mai bun film” a fost castigat de „120 Battements par minute”, de Robin Campillo, recompensat cu marele premiu al juriului la Cannes in 2017, care, de altfel, a avut și cele mai multe nominalizari la aceasta gala a premiilor Cesar.