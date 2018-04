Stiri pe aceeasi tema

- Filme regizate de Jean-Luc Godard, Spike Lee, Jafar Panahi si Matteo Garrone se numara printre cele 18 lungmetraje care concureaza anul acesta pentru Palme d'Or, marele trofeu al Festivalului de la Cannes.

- Filmele din competitia oficiala, precum si cele din afara competitiei, din sectiunea Un Certain Regard si proiectiile speciale au fost anuntate joi, într-o conferinta de presa care a avut loc la Paris, de directorul artistic al festivalului, Thierry Fremaux, si de

- Filme regizate de Jean-Luc Godard, Spike Lee, Jafar Panahi si Matteo Garrone se numara printre cele 18 lungmetraje care concureaza anul acesta pentru Palme d'Or, marele trofeu al Festivalului de la Cannes.

- Filmele ''Le livre d'image'', al regizorului franco-elvetian Jean-Luc Godard, ''Dogman'', semnat de italianul Matteo Garrone, si ''BlacKKKlansman'' al regizorului american Spike Lee, se numara printre peliculele selectate in competitia Festivalului…

- Lungmetrajul "Everybody Knows", regizat de cineastul iranian Asghar Farhadi, turnat in limba spaniola si cu o distributie in care se remarca superstarurile iberice Penelope Cruz si Javier Bardem si argentinianul Ricardo Darin, va deschide cea de-a 71-a editie a Festivalului de la Cannes si, de asemenea,…

- Actorul americano-spaniol Benicio Del Toro va fi presedintele juriului sectiunii "Un certain regard" a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat miercuri organizatorii, citati de AFP. Benicio Del Toro ii va succeda actritei Uma Thurman in fruntea juriului, care i-a recompensat in 2017…

- La editia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, delegatulul general al evenimentului a anuntat ca invitatii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri pe covorul rosu. Thierry Fremaux a explicat, in cadrul unui interviu pentru revista de specialitate Le Film Francais, ca ''spectatorii…

- Cineastul austriac Michael Haneke, dublu castigator al trofeului Palme d'Or atribuit in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, va crea in premiera un serial de televiziune, care se va intitula "Kelvin's Book", a anuntat compania germana de productie UFAFiction intr-un comunicat, informeaza…