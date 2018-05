CANNES 2018 Prin "Shoplifters", festivalul încoronează o cronică de familie bulversantă O familie care se descurca cu greu prin mici furturi din magazine primeste in sanul sau o fetita maltratata... Japonezul Hirokazu Kore-Eda a bulversat festivalul de la Cannes, unde a castigat sambata seara trofeul Palme d'or 2018 pentru noua sa explorare a legaturilor familiale, tema sa predilecta, relateaza AFP. La inceputul filmului este dificil de inteles cine este mama, tatal, cine este copilul sau sora... Singura certitudine in aceasta genealogie opaca este ca o bunica care iubeste banii domneste peste aceasta lume. In jurul ei graviteaza un cuplu abonat la furtul din magazine, o tanara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

