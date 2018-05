Stiri pe aceeasi tema

- "Lazzaro Felice", al regizoarei italiene Alice Rohrwacher, si "Trois visages", al iranianului Jafar Panahi au primit sambata premiul pentru scenariu in inchiderea editiei a 71-a a Festivalului de la Cannes, din partea juriului condus de actrita australiana Cate Blanchett, relateaza AFP, preia Agerpres.Jafar…

- O adevarata revelatie in ''Capharnaum'', regizat de Nadine Labaki, Zain Al Rafeea, un tanar refugiat sirian care detine rolul principal in film, a adormit, epuizat, vineri in timpul conferintei de presa de la Cannes, relateaza AFP. Regizoarea libaneza l-a lasat sa doarma in timp ce raspundea…

- Regizoarea spaniola Carla Simon a fost aleasa vineri, la Festivalul de Film de la Cannes, de actrita Salma Hayek pentru a fi premiata pentru debutul ei „Summer 1993/ Estiu 1993”, care a fost recompensat anul trecut cu mai multe premii si a reprezentat Spania in cursa pentru o nominalizare la categoria…

- Cinematografia romaneasca va fi prezenta si in editia din acest an, cea de-a 71-a, a Festivalului de film de la Cannes, care se va desfasura in perioada 8-19 mai, precizeaza vineri Institutul Cultural Roman din Paris intr-un comunicat de presa. Regizoarea de origine romana Marta Bergman va participa…

- Poeta luxemburgheza Anise Koltz este laureata din 2018 a premiului Goncourt pentru poezie Robert Sabatier, care ii va fi inmanat vineri, a anuntat luni site-ul Academiei Goncourt, citat de AFP, transmite Agerpres. In varsta de 89 de ani, Anise Koltz este, potrivit editorului ei, autoarea unei…

- Juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, prezidat in acest an de Bertrand Bonello, va fi alcatuit din trei femei si doi barbati care provin din domenii profesionale diferite si spatii geografice variate, au anuntat marti organizatorii evenimentului.…

- Cineastul rus Andrei Zviaghintev, care in 2017 a castigat premiul juriului Festivalului de la Cannes cu filmul 'Nelyubov' ('Loveless'), se intoarce la editia de anul acesta ca membru al juriului alaturi de actrita australiana Cate Blanchett, a anuntat marti delegatul general Thierry…

- Actrita si regizoarea elvetiana Ursula Meier a fost desemnata presedinta juriului Camera d'or, care va premia cel mai bun lungmetraj de debut prezentat in selectia oficiala, sectiunile Semaine de la Critique si Quinzaine des Realisateurs.