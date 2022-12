Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR Coca Cola, model devenit faimos pentru aparițiile in campaniile de Craciun ale companiei, a luat foc ieri seara pe Șoseaua Giurgiului din București. Șoferul a reușit sa se salveze, dar și sa decupleze remorca cuprinsa de flacari. Autocamionul a luat foc in mers și flacarile s-au propagat in remorca…

- Cinci recruți ai șerifului din Los Angeles, SUA, au fost grav raniți miercuri dimineața, dupa ce un tanar care conducea un Honda CRV a intrat intr-un grup de aproximativ 75 de elevi polițiști care se antrenau, spulberand 25 dintre ei, informeaza Los Angeles Times . Incidentul s-a produs in South Whittier,…

- Polițiștii din Capitala cauta miercuri noaptea, prin tot orașul, un tanar șofer care a trecut pe roșu la semafor, a refuzat sa opreasca la control, iar apoi a fugit de agenți și jandarmi lovind doua mașini. Incidentul s-a petrecut in Sectorul 4. Dupa ce a scapat de forțele de ordine, teribilistul și-a…