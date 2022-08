Un intreprinzator japonez s-a asociat cu cațiva medici veterinari pentru a crea un ventilator portabil special pentru animalele de companie, cu scopul de a le ajuta sa suporte caldura torida din acesta vara, scrie 7sur7. Rei Uzawa, președinta uzinei Sweet Mommy, spune ca s-a gandit la un asemenea ventilator dupa ce a vazut la cainile sau, rasa chihuahua, cat de greu suporta canicula atunci cand il scotea la plimbare. In acest an, in Japonia practic nu a mai fost un sezon al ploilor și canicula s-a instalat mult mai devreme, motiv pentru care ne-am gandit sa facem un semenea produs, spune aceasta.…