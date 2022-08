Canicula, un risc în plus de infarct în cazul cardiacilor care iau aspirină şi alte medicamente Aspirina in doze mici, prescrisa multor cardiaci pentru reducerea riscului producerii unui infarct, ar putea contribui la efectul opus pe timp de canicula. Un nou studiu a constatat ca, printre persoanele care au suferit un infarct miocardic din cauza caldurii, o mare parte luau betablocante sau aspirina impotriva formarii cheagurilor de sange, relateaza publicatia 360medical.ro. Cardiacii care iau anumite medicamente ar trebui sa fie si mai precauti in timpul valurilor de caldura Pentru persoanele cardiace, medicamentele betablocante pot imbunatați supraviețuirea și calitatea vieții, in timp… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

