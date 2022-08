Canicula tine pana marti. Ce spun meteorlogii ? Meteorologii au prelungit pana marti, 9 august, Codul galben de canicula, care a pus stapanire pe mai bine de jumatate din tara. Sambata și duminica (6 și 7 august), valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, disconfortul termic va fi ridicat, iar local indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au prelungit Codul galben de canicula pana marți, la ora 21:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii sambata și duminica, iar luni și marți vor fi afectate și județe din regiunile de sud și sud-est. Temperaturile…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer senin pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +31 și +33 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 17 grade Celsius. Codul galben de canicula emis de meteorologi intra in vigoare astazi și va dura pana luni, 8 august.

- Meteorologii au actualizat avertizarile de canicula. Codul portocaliu de caldura va fi prelungit, iar temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius la umbra, inclusiv in Capitala. Meteorologii au prelungit avertizarile meteo de canicula și disconfort termic accentuat și pentru zilele de duminica și…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu si unul galben de ploi și vijelii valabil incepand de marți, ora 14:00, pana miercuri, ora 20:00 – codul galben si pana miercuri, ora 10.00 – codul portocaliu. COD GALBEN Interval de valabilitate: 5 iulie, ora 12:00 – 6 iulie, ora 20:00 Vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu și galben de canicula pentru luni și marți și de ploi și vijelii pentru ziua de luni. Temperaturile vor ajunge in unele zone la 38 de grade Celsius. Luni și marți va fi in vigoare un cod galben de caldura și disconfort termic ridicat. In intervalul…

- Meteorologii au prelungit avertizarile de canicula și anunța ca toata țara va fi afectata de un val de caldura extrema, dar și de ploi și vijelii. In acest context ei au emis noi avertizari cod galben și portocaliu de canicula.

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod portocaliu de canicula și disconfort termic pentru noua județe din vest, in timp ce restul țarii va fi sub avertizare cod galben. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt vizate de codul portocaliu județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Maramureș,…

- Meteorologii anunța ca se incalzește din ce in ce mai tare pe parcursul lunii iunie. Cele mai mari temperaturi vor fi la finalul lunii iunie și la inceputul lunii iulie, arata prognoza pe urmatoarele patru saptamani a Administrației Naționale de Meteorologie. In saptamana 06– 13 iunie valorile termice…