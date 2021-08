Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au prelungit avertizarile de canicula. Mai mult de jumatate din țara este azi sub cod portocaliu, iar temperaturile pot ajunge chiar și la 41 de grade Celsius la umbra. Aproape tot restul țarii este sub cod galben. Excepție fac doar cateva județe din nordul teritoriului.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat Cod Portocaliu de vreme extrema. Temperaturile pot ajunge pana la 40 de grade Celsius, cu disconfort puternic resimțit. Capitala și 6 județe se vor afla joi, vineri și sambata sub cod portocaliu de canicula.

- Un incendiu de vegetatie, activ la aproximativ 100 de kilometri vest de Barcelona, a mistuit 1.100 de hectare de padure si terenuri agricole, a anuntat duminica, intr-un mesaj publicat pe Twitter, Comisia forestiera din Catalonia, informeaza DPA. Exista temeri ca incendiul ar putea fi alimentat…

- Un val de caldura a lovit duminica o mare parte a Spaniei, cu temperaturi extreme, impingand localnicii si turistii sa se refugieze la umbra sau la racoarea piscinelor, informeaza AFP. Agentia Meteorologica Spaniola (AEMET) a emis avertismente pentru cea mai mare parte a tarii, temperaturile…

- Canada se confrunta cu temperaturi record dupa ce un val de caldura s-a instalat în vestul țarii declansând duminica alerte de canicula în trei provincii si doua teritorii arctice. Peste 40 de noi recorduri de temperatura au fost înregistrate în provincia Columbia Britanica…

- Meteorologii au emis primul COD ROȘU de canicula din aceasta vara, care va afecta șapte județe in urmatoarele doua zile. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade Celsius. Astfel, joi și vineri (24 și 25 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș se vor inregistra…

- Vremea se schimba radical, iar zilele urmatoare vor aduce canicula in Romania. In jumatatea vestica, temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius. Disconfortul termic se va accentua in cea mai mare parte a țarii.