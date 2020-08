Canicula la Satu Mare. Vezi ce spun meteorologii

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat ca vor institui cod galben de canicula și disconfort termic in aproape toata țara, pana luni, inclusiv. Avertizarea este valabila in intervalul 29-31 august. "In zonele de campie și de podiș disconfortul termic va fi accentuat și local va fi canicula. Indicele…

- Meteorologii anunța vreme calduroasa in Capitala. Spre seara, cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate și la incpeutul nopții vor fi intensificari ale vantului, averse și...

- Meteorologii au emis, vineri, doua Coduri galbene, valabile pana sambata la ora 4.00. Primul vizeaza zona de Sud a țarii și anunța canicula, iar al doilea este valabil in Nord, Nord-Est și, local, la munte și informeaza ca vor aparea ploi torențiale și vijelii.Conform ANM, in cursul zilei…

- Meteorologii au emis, vineri, doua Coduri galbene, valabile pana sambata la ora 4.00. Primul vizeaza zona de Sud a țarii și anunța canicula, iar al doilea este valabil in Nord, Nord-Est și, local, la munte și informeaza ca vor aparea ploi torențiale și vijelii. Conform ANM, in cursul zilei de vineri,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o atenționare de canicula și disconfort termic accentuat pentru cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Dobrogei. Potrivit ANM, vineri, in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Dobrogei va fi canicula, iar temperaturile maxime vor fi…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare de canicula și disconfort termic accentuat pentru cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Dobrogei. Ultima noapte de iulie va fi tropicala.Potrivit ANM, vineri, in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei și Dobrogei…

- Romania este sub avertizare de instabilitate atmosferica și disconfort termic, de la ora 10:00 pana miercuri dimineața la ora 8:00. Meteorologii anunța ca vor fi frecvente descarcari electrice, averse torențiale, grindina și vijelii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa…

- Cod galben de canicula in judetul Constanta Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de disconfort termic in mai multe judete din tara.In intervalul 06 iulie, orele 12:00 ndash; 19:00, disconfortul termic va fi accentuat in Dobrogea, local in Muntenia, sudul Moldovei si al Olteniei,…