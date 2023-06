Canicula favorizează formarea calculilor renali. Cum evităm acest risc Cand este foarte cald, calculii renali sunt mai frecvenți. Care este explicația și cum prevenim formarea acestora? Atunci cand organismul nostru sufera din cauza lipsei de apa (pentru ca transpira mai mult și nu bem suficienta apa), sarurile minerale se cristalizeaza mai rapid la nivelul rinichilor, ceea ce permite formarea de ”mici pietre”. Calculii renali sunt ”mici pietre” care se pot forma la nivelul rinichilor: compuși din saruri minerale (oxalat de calciu in 90% dintre cazuri). Ei pot avea in diametru intre cațiva milimetri pana la mai mulți centimetri. Majoritatea calculilor renali sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Teroristul american Ted Kaczynski, un fost matematician de geniu, care era cunoscut drept „Unabomber”, a fost gasit mort in celula penitenciarului in care era ținut. Kaczynski avea 81 de ani și fusese condamnat la inchisoare pe viața in 1996, dupa ce timp de doua decenii a trimis bombe prin poșta, ucigand …

- Un recent studiu, publicat in revista americana The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), arata ca o alimentație saraca in flavonoli este asociata cu pierderea memoriei legate de varsta. Peste 3.500 de persoane in varsta, cu o stare buna de sanatate, au fost selectate pentru acest…

- Circa 20.000 de profesori sunt așteptați la cel mai mare miting din ultimii ani, care va incepe, marți, la ora 11.00, in Piața Victoriei și va continua cu un marș pana la Cotroceni, in jurul orei 15.00. Brigada Rutiera a Capitalei anunța o serie de restricții de trafic pentru buna desfașurare a evenimentului.…

- Un barbat din comuna Cosoba, fara niciun fel de permis de conducere, și-a pierdut viața, dar și-a ucis și copilul intr-un accident cu ATV-ul, petrecut duminica dupa-amiaza, intr-o comuna din județul Giurgiu. Tragedia este anunțata de polițiștii giurgiuveni de la Bolintin Vale, care, la randul lor, erau…

- Alexandru Arșinel a fost cel care și-a ingrijit soția paralizata, din 2016 pana anul trecut, cand a plecat dintre noi. Ramasa fara principalul sprijin, Marilena Arșinel a ajuns intr-un azil, iar cei doi baieți ai sai spun ca aceasta era cea mai buna soluție pentru mama lor. In 2016, Marilena Arșinel…

- De la 1 mai, magazinele nu mai au voie sa vanda alimente cu eticheta Nutri-Score, care ii ghida pe romani dupa cat de sanatos este un produs, motiv pentru care au fost scoase la vanzare o gramada de produse cu reduceri și de pana la 70%. Inițial, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Furtuna magnetica lovește astazi Pamantul. Exploziile solare duc la furtuni magnetice, care, la randul lor, perturba campul magnetic al Pamantului. Astfel de fluctuații pot afecta negativ functionarea sistemelor de comunicații, dar și sanatatea. Chiar și o ușoara creștere a activitații poate afecta…