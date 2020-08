Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban și liderul USR, Dan Barna, vor susține o conferința de presa, in Piața Universitații, pentru a prezenta candidații la primariile de sector din Capitala.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor de pe…

- Liderul PNL Ludovic Orban ar fi dispus sa renunte la Dan Cristian Popescu (candidatul PNL la Sectorul 2) pentru a parafa o intelegere cu Alianta USR-PLUS in Capitala, sustin surse din conducerea PNL pentru Adevarul. Obiectivul lui Orban este ”eliberarea Capitalei din ghearele PSD”. De asemenea, Ludovic…

- Negocierile pentru candidați comuni PNL - USR-PLUS in București par sa ajunga la rezultatul dorit de Dan Barna și colegii sai. Potrivit unor surse din USR, in urma negocierilor din ultimele zile, liberalii au decis sa renunțe la candidații care erau refuzați vehement de USR.Astfel, potrivit…

- În pline negocieri ale partidelor de dreapta cu privire la candidatii la primariile de sector din Capitala, prim-vicepresedintele PNL Rareș Bogdan spune ca liberalii au facut suficiente compromisuri și au acceptat o mulțime de lucruri, în timp ce USR vine cu noi pretenții. El i-a avertizat…

- Nicușor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei, nu este foarte optimist in privinta unui acord, intre PNL si USR-PLUS, si la sectoare. El a declarat, la Digi24, ca sunt 50 la suta șanse ca cele doua forte politice sa bata palma pentru candidați comuni, dar in egala masura exista și varianta ca…

- Ana Ciceala, candidatul USR la Primaria Sectorului 3, sustine ca nu exista niciun acord cu PNL pentru sustinerea unui candidat liberal in confruntarea cu Robert Negoita. La primele negocieri cu Ludovic Orban pentru candidaturi comune in Capitala, liderul USR Dan Barna a solicitat sectoarele 1, 2 si…

- Negocierile dintre PNL si USR-PLUS pentru candidati comuni la sectoarele Capitalei sunt in aer: liderul PNL Ludovic Orban nu i-a mai raspuns la telefon lui Dan Barna de duminica trecuta, sustin surse politice. Alianta USR-PLUS nu-i accepta pe canidatii PNL Dan Cristian Popescu (Sectorul 2) si Dan Croitoru…

- Batalia pentru Primaria Capitalei s-ar putea dovedi mai incinsa ca niciodata. Negocierile sunt extrem de dure atat in blocul de stanga, cat și in blocul de dreapta, tocmai de aceea nu sunt excluse intrarile in cursa ale celor doi lideri de partide mai mici Victor Ponta (Pro Romania) și Traian Basescu…