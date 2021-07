Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie a castigat un nou mandat la conducerea Organizatiei PNL Sector 2. In conferinta de alegeri desfasurata luni seara, Monica Anisie a obtinut 248 de voturi, iar contracandidata sa Oana Nicolescu - 173 de voturi. La conferinta de alegeri, desfasurata la Palatul Parlamentului, au fost prezenti…

- „Pentru mine, tot ceea ce conteaza este binele județului Vaslui și al Romaniei”, a scris sambata seara Nelu Tataru, pe Facebook , la o zi dupa ce a fost acuzat de contracandidatul sau, Marius Arcaleanu, ca a fraudat alegerile pentru șefia organizației județene PNL Vaslui. „Caștigarea unor alegeri nu…

- Vineri seara, la scurt timp dupa ce liberalul pe care l-a susținut la sefia PNL Sector 5 a pierdut alegerile în fața candidatului susținut de Ludovic Orban, premierul Florin Cîtu a decis sa paraseasca grupul de WhatsApp al PNL Sector 5, filiala din care face parte.Cristian Bacanu,…

- Dan Meran a fost ales, vineri, presedinte al Organizatiei PNL Sector 5. La sefia PNL Sector 5 au candidat Dan Meran si Cristian Bacanu, care a fost lider al filialei. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la Conferinta de alegeri interne din cadrul Organizatiei PNL Sector…

- Fostul ministru al Sanatații in Guvernul Orban și șeful organizației din Vaslui a PNL, Nelu Tataru, a anunțat, miercuri, ca il susține pe Florin Cițu pentru șefia partidului."Inca de cand am ales sa fiu medic și sa trec prin toate etapele profesionale, am simțit ca adevarații lideri se nasc atunci cand…