Candidatul PMP la Primăria Târgu-Cărbunești a strâns gunoaie în Ștefănești

Adrian Zorlescu, candidatul anunțat de PMP Gorj pentru Primaria Targu-Carbunești, a inițiat o acțiune voluntara de strans gunoaie de pe raza localitații conduse de social-democratul Danuț Birau. Antreprenorul local a ales satul Ștefanești pentru acțiunea de ecologizare, a treia ca numar din ultimele zile. A anunțat-o pe urmatoarea, in localitatea Floreșteni. „Mulțumesc mult celor ce au participat la acțiunea de curațenie in satul Ștefanești. Saptamana viitoare suntem prezenți in satul Floreșteni. Va așteptam in numar cat mai mare. Va mulțumesc!”, a anunțat Zorlescu la finalul acțiunii… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

