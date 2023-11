Stiri pe aceeasi tema

- Dupa prelucrarea a 11 procese verbale din 305, favoritul pentru funcția de primar al capitalei este candidatul MAN, Ion Ceban care la aceasta ora acumuleaza 55,16% din voturile alegatorilor. Pe locul doi este candidatul PAS, Lilian Carp, cu 23,94% iar pe locul trei candidatul PSRM, Adrian Albu, cu 5,29%

- Arina Spataru, candidatul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) la funcția de primar al Chișinaului, susține ca nu a indicat veniturile soțului in declarația de avere și interese personale pentru ca el este preot. „Nu este obligat, conform legii, sa declare și nu am declarat”, a…

- Pentru cele 898 de funcții de primar, au fost inregistrați peste 3 900 de candidați, iar pentru cele 11 058 mandate de consilier in consiliile locale - peste 56 mii de persoane. Pentru comparație: la alegerile locale generale din 2019 au fost inregistrați 3 761 de candidați la funcția de primar și 50…

- Candidatul la functia de primar al municipiului Chisinau, Vasile Costiuc, este cercetat penal dupa ce a luat la pumni agentul de paza al unui hotel din oras. Imaginile cu incidentul violent au aparut in spatiul public. In urma loviturilor, angajatul s-ar fi ales cu o comotie cerebrala. Va avertizam…

- Organizația Teritoriala PAS Orhei l-a ales pe Sergiu Stanciu, administratorul Arena Chișinau, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei. Potrivit PAS, Sergiu Stanciu are o vasta experiența de management, atit in instituții publice, cit și in sectorul privat. Este specializat in administrarea…

- Partidul Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM), astazi, in cadrul unei conferințe de presa, și-a prezentat oficial candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinau – fostul ministru Anatol Usatii, vicepreședinte al formațiunii. Ion Chicu, președintele PDCM, a spus ca „pe 5 noiembrie putem…

- Oleg Burlacu este candidatul PLDM la alegerile locale din aceasta toamna din Capitala. Anunțul a fost facut de Vlad Filat, in cadrul unui briefing de presa, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. „Cautarile noastre au fost lungi și deloc simple. Din start noi am cautat un candidat care sa intruneasca…

- Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a propus-o pe Diana Caraman, deputat moldovean, pentru funcția de primar al Chișinaului."Plenul Comitetului Central al PCRM m-a aprobat drept candidat la funcția de primar al Chișinaului" - a declarat Caraman unui corespondent TASS. Alegerile…