Stiri pe aceeasi tema

- In urma celor doua tururi de scrutin cu participarea militanților partidului conservator francez «Republicanii», Valerie Pecresse, 54 ani, fosta ministru in mandatul lui Nicolas Sarkozy și actualmente președinta regiunii Ile-de-France (zona Parisului), a fost declarata candidata Dreptei la prezidențialele…

- Militantii principalului partid de dreapta francez, Republicanii (LR), isi vor alege candidatul pentru alegerile prezidentiale din 2022 dintre o presedinta a aripii sociale si liberale, Valerie Pecresse, si deputatul Eric Ciotti, adept al unei linii de dreapta consecvente, noteaza joi AFP. Partidul,…

- Militantii principalului partid conservator francez, Les Republicains (LR), voteaza incepand de miercuri pentru a-si desemna candidatul in alegerile prezidentiale prevazute sa aiba loc in mai putin de cinci luni, dand startul unui scrutin care se anunta strans, relateaza AFP. Cinci candidati…

- Populistul de extrema dreapta, José Antonio Kast, este pe punctul de a câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale din Chile, devansându-l pe fostul lider al protestelor, stângistul Gabriel Boric. Dupa numararea a peste 90% din voturi, Kast a obținut 28%, în…

- Doi candidati la capete opuse ale spectrului politic, Jose Antonio Kast pentru extrema dreapta si Gabriel Boric pentru stanga, erau in curs de calificare duminica seara pentru turul doi al alegerilor prezidentiale din Chile, noteaza AFP preluat de agerpres. Potrivit rezultatelor partiale care acopera…

- Chilienii sunt asteptati duminica la urne sa isi aleaga presedintele, in primele alegeri de la izbucnirea, in urma cu doi ani, a unor masive proteste anti-guvernamentale si dupa ce tensiunile in tara au crescut pe fondul pandemiei, relateaza BBC. Chile, pana nu demult un model de stabilitate…

- Candidatul la alegerile prezidentiale din Bulgaria Boian Stankov, cunoscut sub numele Boian Rasate si care este suspectat de vandalizarea unui centru al comunitatii LGBTI din Sofia, a fost arestat marti seara dupa participarea la o emisiune televizata, relateaza BTA, citand surse ale politiei.…

- Fumio Kishida, liderul Partidului Liberal Democrat (PLD), a obtinut majoritatea voturilor deputatilor in Camera Reprezentantilor, camera inferioara a parlamentului japonez, in cadrul unei sesiuni speciale a Dietei (parlamentul), convocata luni pentru alegerea noului prim-ministru al tarii. Potrivit…