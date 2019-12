Când vor funcţiona parcometrele din Craiova? Parcometrele instalate in Craiova in urma cu aproape o luna, pentru a facilita plata taxei de parcare, nu sunt nici acum funcționale. In Craiova au fost montate, inca de luna trecuta, 14 parcometre pentru plata parcarii in zona centrala a orasului. Aparatele au fost amplasate pe strazile unde a fost instituita parcarea cu plata prin SMS, tocmai pentru a le oferi soferilor si alte modalitati de plata a taxei. Numai ca ele nu vor fi si functionale. Nu mai devreme de 1 ianuarie 2020. Asta cu toate ca, in momentul instalarii lor, primaria anunta ca parcometrele vor fi puse in functiune in „cel mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

