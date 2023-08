Când vor dispărea cozile de la intrarea în portul Constanța – anunțul oficialilor români Cozile kilometrice de camioane pline cu cereale care așteapta sa intre in portul Constanța ar putea sa dispara in scurt timp, promit oficialii romani, care se pare ca au gasit și soluția pentru a fluidiza traficul. Concret, este vorba de crearea de parcari la intrarea in portul Constanța, care sa permita separarea fluxurilor. O astfel de masura este ceruta de luni bune de catre fermierii romani, care s-au plans ca traficul spre portul Constanța este blocat din cauza marfurilor venite din Ucraina. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca se poarta discuții in acest sens cu Ministerul Transporturilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

