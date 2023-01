Când vom avea prima autostradă care să lege două puncte cardinale ale României: cele trei variante posibile V-E sau N-S Romania are in lucru, licitație sau studiu de fezabilitate multe proiecte mari de infrastructura care compun rute importante pentru schimburile comerciale cu vestul Europei. Altele sunt absolut indispensabile pentru siguranța circulației interne pentru ca unesc diverse zone geografice pentru care in acest moment singura alternativa pentru a circula decent este avionul. Parți importante din aceste trasee sunt deja date in circulație. Altele se afla in licitații de lucrari. Sunt insa și tronsoane importante care in acest moment sunt doar niște linii trasate pe harta, pentru care nu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

