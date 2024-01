Punctul de pensie a crescut in Romania de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8%, iar recalcularea pensiilor este inca o necunoscuta pentru pensionari, avand in vedere ca nu multi reusesc sa-si faca singuri calculul acasa. Dupa indexarea tuturor pensiilor romanilor cu 13,8% in ianuarie, urmeaza majorarea pensiilor romanilor, in septembrie. Legea pensiilor 2024, publicata in […] The post Cand vine pensia in luna februarie 2024? Cine sunt romanii care vor primi cu 250 lei in plus first appeared on Ziarul National .