Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in familia lui Leo Iorga. Oamenii dragi ce i-au fost alaturi cantarețului sufera dupa moartea acestuia. Paula Iorga, soția artistului a postat o fotografie ce a starnit imediat reacțiile prietenilor.

- Moartea lui Leo Iorga a cazut ca un fulger peste soția lui, Paula. Aceasta i-a fost alaturi artistului pana in ultima clipa și a sperat ca iși va reveni și totul va fi exact așa cum a fost inainte. Din pacate, soarta a fost necruțatoare, iar Leo Iorga a murit azi, la varsta de 54 de ani.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al actritei Tamara Buciuceanu-Botez va fi depus, joi, la ora 13,00, la Teatrul Bulandra – Sala ‘Toma Caragiu’, a anuntat institutia de cultura. Vineri, la ora 9,30, sicriul va fi dus la Biserica Sf. Gheorghe Nou, actrita urmand sa fie inmormantata, in aceeasi zi, la Cimitirul…

- Tragedia a avut loc in Bulgaria și a șocat toata țara. O ancheta ampla a fost deschisa de catre procurori și polițiști. Femeia de afaceri avea 46 de ani și a fost gasita fara suflare in autoturism, cu o plaga la cap, in cartierul Mladost din Sofia. Se pare ca femeia a fos timpuscata in cap.…

- "Conform traditiei, batranii sunt in continuare inhumati dupa-amiaza, prin urmare aceasta se va face dupa orele 14:00 (12:00 GMT)", sambata, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al familiei, Leo Mugabe, nepot al fostului sef de stat. Trupul neinsufletit al lui Robert Mugabe, care s-a aflat la…

- Durere de nedescris pentru Oana Radu! De mai bine de trei saptamani traieste un adevarat cosmar, insa totul s-a transformat intr-o tragedie sambata, atunci cand iubitul ei s-a stins din viata.

- Drama familiei Stanica din 2 Mai continua O ambarcatiune cu trei pescari a disparut la inceputul lunii martie, in ea aflandu se inclusiv patronul Cherhanalei din 2 Mai, Gheorghe Stanica, consilier local in primaria din Limanu.De altfel, Calin Cristin si Vasile Pirvu se aflau in barca alaturi de consilierul…

- Omul de afaceri si fostul rugbyst Marcel Toader va fi inmormantat miercuri, 7 august, la cimitirul din Cumpana."Doresc sa va anunt ca azi l am depus pe tata la casa mortoara Niculescu in Constanta vis a vis de Cimitirul Central Maine la orele 13:00 la Biserica Cimitirului Central incepe slujba, iar…