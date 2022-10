Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul neinsufletit al acad. Eugen Simion va fi depus, joi, la Clubul Academicienilor. Inmormantarea va avea loc vineri la Cimitirul Bellu. Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Eugen Simion va fi depus, joi, la Clubul Academicienilor, aflat in sediul Academiei Romane, Calea…

- Astazi, marți (18 octombrie), s-a stins din viața, la Spitalul Elias din București, profesorul universitar Eugen Simion, reputat critic și istoric literar, editor, eseist, fost președinte al Academiei Romane. Citește și: Program integral Beethoven, la Filarmonica Pitești S-a nascut in Chiojdeanca,…

- Actorul Alexandru Arsinel, care a murit, joi, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, la varsta de 83 de ani, va fi condus pe ultimul drum duminca, la ora 12:00, in Cimitirul Bellu din Capitala. Trupul neinsufletit al actorului Alexandru Arsinel a fost depus, vineri, in foaierul Teatrului de Revista…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al actorului Alexandru Arșinel a fost depus la Teatrul de Revista Constantin Tanase din București, acolo unde artistul și-a petrecut cea mai mare parte din viața, mai exact 44 de ani.

Biserica Parohiei Zlatari de pe Calea Victoriei iși va serba hramul pe 2 octombrie. Ocrotitorii lacașului de cult sunt Sfinții Ciprian și Iustina.