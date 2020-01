Stiri pe aceeasi tema

- Productia de televiziune „Chernobyl” a castigat Globul de Aur pentru cea mai buna miniserie/ lungmetraj TV la cea de-a 77-a gala de decernare a acestor trofee de prestigiu, atribuite duminica seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.…

- Așteptarea a luat sfarșit. Serialul YOU s-a intors cu cel de-al doilea sezon. Este 26 decembrie, așa ca cel de-al doilea capitol al indragitului serial este deja „prezent” pe Netflix. Nu-i chiar serialul de Craciun la care ai sperat, nu e cu elfi și cu Moș Craciun, dar este, cu siguranța, serialul pe…

- Sezonul de iarna a inceput și din punct de vedere astronomic. Solstițiul de iarna a avut loc pe 22 decembrie, la ora 06:19. Momentul solstițiului de iarna este legat de mișcarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecința mișcarii reale a Pamantului in jurul Soarelui. La aceasta…

- Cel de-al doilea sezon din serialul „Narcos: Mexic”, cu Diego Luna in rol principal, va fi lansat de Netflix pe 13 februarie 2020, scrie news.ro.Diego Luna joaca rolul lui Miguel Angel Felix Gallardo, liderul cartelului Guadalajara. Tacut, dar indraznet, incapatanat, dar inteligent, este,…

- O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Va suna cumva cunoscut refrenul? Ei bine, pentru ca sigur știți piesa. Serialul care ne-a luat mințile tuturor, „La casa de Papel” se va intoarce cu noul sezon, cel de-al 4-lea, pe 3 aprilie 2020. „Nici macar profesorul nu se asteapta la un asemenea…

- Desi e luna cadourilor, acest decembrie serialistic pare mult mai sarac in cadouri decat fratele lui geaman de acum un an. Daca in noiembrie au aparut doi jucatori mari pe piata de filme (Apple TV+ si Disney+) si am avut o abundenta de seriale, decembrie pare luna marilor ”lenesi”. Cu toate ca inca…

- Sezonul de lansare a smartphone-urilor pare ca s-a incheiat pentru Samsung (este posibil ca producatorul sa rezerve inca o surpriza pentru luna decembrie), insa gigantul sud-coreean a pastrat totusi cateva anunturi pentru aceasta perioada.