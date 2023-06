Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica, a anunțat vineri in contextul listarii companiei ca interesul este foarte mare, dar statul va ramane acționar majoritar in continuare.

- Cu intarzieri de luni de zile la emiterea facturilor, Hidroelectrica va incepe sa emita de saptamana viitoare facturile pe luna decembrie, iar aplicația de plați pe mobil pentru clienți este in teste și ar trebui sa fie disponibila gratuit pentru Android și iOS in acest an, a precizat joi pentru HotNews.ro…

- Hidroelectrica a fost depașita de numarul mare de clienți noi in zona de furnizare de electricitate. De aceea au aparut intarzieri mari la transmiterea facturilor. Multe dintre acestea au fost pline de erori. Compania de stat Hidroelectrica a recunoscut, intr-un raspuns la o solicitare Puterea.ro, ca…

- Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat recent ca urmeaza sa fie extins termenul pentru plata cu cardul de energie a facturilor vechi de anul trecut, fața de octombrie 2022, cum este acum. Decizia a fost luata pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care sunt…

- Perla energiei romanești, așa cum este numita Hidroelectrica, pune penalitați pe facturile pe care le trimite cu mare intarziere. Ultimele facturi primite de clienți sunt cele din august 2022. Hidroelectrica factureaza penalitați pentru debite care nu au fost facturate, deci clientul platește pentru…

- ”Hidroelectrica a receptionat in data de 30 martie a.c. investitia „Masuri de protectie suplimentara a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I”, a carei valoare se ridica la 82,7 milioane de lei. Lucrarile au fost necesare pentru cresterea duratei de viata a deversorului barajului Portile…

- Facturile la gaze naturale pentru consumatorii casnici ar putea crește cu pana la 5% din aceasta luna, din cauza majorarii tarifelor de transport și distribuție. Asociația Energia Inteligenta susține ca, potrivit deciziei ANRE, trebuie recuperate toate costurile care au fost suportate de operatorii…

- Din 2021 pana in prezent Hidroelectrica a platit peste 6 milioane de lei pentru a pune la punct o aplicație de facturare și contractare de clienți. Insa, facturile intarzie sa apara și din cauza faptului ca softul la care lucreaza compania R Systems Computaris Europe SRL este dedicat, potrivit caietului…