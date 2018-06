Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat informația potrivit careia un inalt oficial german va veni in Romania in acest weekend, urmand a avea o intalnire confidențiala cu președintele Klaus Iohannis, iar acesta sa emita decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Așa cum a anunțat DC NEWS, in exclusivitate, discuțiile privesc soluționarea crizei constituționale, dupa decizia The post Cand urmeaza Iohannis sa emita decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi (presa) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .