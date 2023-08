Stiri pe aceeasi tema

- Cartea de memorii a prințului Harry, "Spare" ("Rezerva"), este "cea mai aruncata" carte de catre turiști in aceasta vara, sute de exemplare fiind abandonate pe plaje sau in hoteluri, scrie Daily Mail.Autobiografia de 416 pagini a fost lasata in camere, in coșuri de gunoi și langa piscine in multe locuri…

- Cartea aceasta este o poveste care face dreptate peste timp, ține sa precizeze, de mai multe ori, autorul. Face dreptate unei femei care a fost lasata sa aștepte mai bine de 350 de ani. E povestea de dragoste dintre calugarița portugheza Mariana Alcoforado și ofițerul francez Noel Boutonde Chamilly.Lucian…

- Joi, de la ora 18, la libraria Carturești de la Timișoara, se lanseaza o carte mai puțin convenționala, daca, firește, acceptați sa incadram carțile intre repere convenționale. Alandalia Este o carte manifest, deși povestea curge și poate capta imaginația oricui, de la varsta scolariei, pana la cea…

- Romanciera americana Elizabeth Gilbert, a carei carte „Eat, Pray, Love” (Mananca, roaga-te, iubeste) a fost transpusa pe ecran cu Julia Roberts in rolul principal, renunta la publicarea urmatorului ei roman. Anuntul lansarii acestei carti cu actiune plasata in Rusia a infuriat cititorii ucraineni, potrivit…

- „Fubar” al lui Arnold Schwarzenegger a ajuns pe primul loc in topul celor mai vizionate programe Netflix in perioada 22-28 mai, detronand „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, dupa ce serialul de epoca a fost fost cel mai urmarit timp de trei saptamani, potrivit news.ro.Comedia de actiune, care…

- Dinu și Deea Maxer au format un cuplu timp de 18 ani, insa relația lor a ajuns la final, iar de vina pentru situație ar fi fost chiar Dinu. Deea spune ca acesta era irascibil și violent verbal, potrivit click.ro. In prezent, Deea se declara fericita cu noul iubit, Robert Drilea. Recent, au aparut și…

- CITESTE SI Lucrari de Stefan Caltia, Horia Bernea, Horia Damian, Ion Irimescu, in a doua parte a licitatiei de primavara la Artmark 10:43 0 Doliu in lumea muzicala: basistul trupei The Smiths a murit la varsta de 59 de ani - VIDEO 10:26 232 Cartea zilei: 'Monarhia habsburgica (1848-1918)' Volumul V…

- Cartea prințului Harry, ''Spare'', a fost una dintre cele mai așteptate carți. Aceasta a aparut la data de 10 ianuarie 2023. Chiar daca ea trebuia sa fie scoasa la vanzare inca de naul trecut, lansarea a fist anulata din cauza decesului Reginei Elisabeta a II-a eveniment care a avut loc in septembrie.…